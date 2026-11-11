TikTok’ta 1.9 milyarlık kara para trafiği

Yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen paraların, TikTok’ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Son dönemde viral olan slime (slaym) videoları gibi akımların yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Jandarma ekiplerince, Ankara merkezli 8 ilde 14 şüphelinin izine ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) takibi neticesinde ise bu 14 şüphelinin hesaplarında son altı yılda yaklaşık 1 milyar 928 milyon liralık para hareketi belirlendi.

ÖNCE JETON SONRA HEDİYE

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre şebeke, TikTok’un canlı yayınlarda kullanılan hediye sisteminden yararlandı. Suç gelirleriyle satın alınan sanal jetonlar, yayıncılara gül, aslan gibi farklı değerdeki dijital hediyeler şeklinde gönderildi. Böylece yüksek miktarlı para transferleri, izleyicilerin yayıncılara yaptığı bağış ve destek ödemeleri gibi gösterildi. Hediyeleri alan fenomenler, TikTok’un ödül sistemi üzerinden kazanç elde ederken, şüpheliler bu sistemi suç gelirlerine sosyal medya kazancı görüntüsü vermek için kullandı.

PARA SAHİBİNE GERİ DÖNDÜ

Sistemin son aşamasında yayıncıların çektiği paralar, belirli bir komisyon kesildikten sonra nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri aktarıldı. Böylece yasa dışı bahis gelirlerinin kaynağının gizlenmesi amaçlandı. Hediye gönderen hesaplarla yayıncıların banka hareketleri arasındaki bağlantılar, para trafiğinin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadı.

Reklam Reklam

KUYUMCULAR DA KULLANILDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin paranın izini gizlemek için kuyumcuları da kullandığı tespit edildi. Suç gelirleriyle ziynet eşyaları satın alındığı, bu yolla paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri’de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Reklam Reklam

Hayat

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun sabah namazından sonra salep içtikleri işletmenin sahibi konuştu

Dünya

İngiltere'de okullarda telefon kullanımına sıkı denetim geliyor

Gündem

Yasa dışı bahis gelirlerini fenomenler üzerinden aklamışlar: 8 ilde 11 şüpheli yakalandı

Gündem

Slime yayını açıp para topluyorlar