Tiktok'ta 8 yaşındaki kızı için ahlaksız ifadeler kullandı! Canlı yayınında gözaltına alındı

Kullanıcılarını veri paylaşmaya zorlayan TikTok’un bu verileri yurt dışına çıkarması önlenecek. Bu amaçla Ankara’ya bir, İstanbul’a iki “İnternet Değişim Noktası” (İDN) kuruluyor. İDN’ler yurt içi trafiğin yurt içinde sonlanmasını sağlıyor. İkinci aşamada ise yurt dışı çıkış İDN üzerinden olacak. Böylece hangi verilerin çıktığı kontrol edilebilecek. Bu önlemlere rağmen dışarıya veri sızıntısı kesilmezse TikTok’a erişim engeli gündeme gelecek.