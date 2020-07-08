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AFYONKARAHİSAR

TikTok'ta ​video paylaşmak isterken canından oldu

TikTok'ta video paylaşmak isterken canından oldu

Çok sayıda ülkede yasaklanması için değerlendirmelerin yapıldığı, Türkiye'de ise geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya platformu TikTok Afyonkarahisar’da bir can aldı. TikTok'ta video paylaşmak için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Dalgıç polisler 10 dakikalık uğraş sonrası Baylan’ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Dalgıç polisler 10 dakikalık uğraş sonrası Baylan’ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Olay, Afyonkarahisar’a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan (17) isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti.

TikTok'TA PAYLAŞMAK İÇİN SUYA GİRDİ

İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan ‘Tiktok’ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu.

Baylan’ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istendi

Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan’ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan’ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine bölgeye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler gönderildi.

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Dalgıç polisler 10 dakikalık uğraş sonrası Baylan’ın cansız bedenini sudan çıkardı.

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonrası Baylan’ın cansız bedenini sudan çıkardı. Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirerek feryat ettiler. Aile üyelerini yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baylan’ın cenazesi ardından olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

AİLE ŞİRKETİ SUÇLADI

Olayın ardından aile üyeleri ise ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarısı levha koymadıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Biri kız biri erkek olmak üzere iki kardeşi olduğu öğrenilen Baylan’ın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.
Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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