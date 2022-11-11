Gündem TikToku paralel finans ağı yaptılar Terör örgütlerine para akıttılar
YEREL GÜNDEM

TikTok’u paralel finans ağı yaptılar: Terör örgütlerine para akıttılar

Bazı kullanıcıların kara parayı aklayarak, terör finansmanına aktardığı belirlenen TikTok’taki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütlerinin TikTok’u paralel bir finansal sisteme çevirdiği ve toplanan paranın örgütlü biçimde yönetildiği belirtildi. TikTok üzerinden DEAŞ’ı finanse ettiği şüphesiyle onlarca kişinin hesapları donduruldu. 2021’de aynı yöntemle 1,5 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TikTok’u paralel finans ağı yaptılar: Terör örgütlerine para akıttılar
​TikTok’u paralel finans ağı yaptılar.

Sosyal medya platformu TikTok’ta suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TikTok’ta canlı yayın esnasında “hediye” adı altında bağış toplandığını, bu paraların da Türk Lirası’na dönüştürülerek hesaplara aktarıldığını tespit etmişti. Özellikle 2021 yılının başından bu yana Türkiye’de tespit edilen TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılar üzerinden yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR

TikTok’ta dolaşan ve kripto ağlardan geldiği anlaşılan yüklü miktarda para MASAK’ın radarına takıldı. Toplanan paranın örgütlü biçimde yönetildiği sonucuna ulaşıldı. Yapılan araştırma terör örgütlerinin TikTok’u paralel bir finansal sisteme çevirdiğini ortaya koydu. TikTok üzerinden özellikle DEAŞ’ı finanse ettiği şüphesi bulunan onlarca kişinin hesapları donduruldu. Söz konusu şüpheliler arasında, daha önce haklarında dolandırıcılık, banka kartları ve bilişim sistemlerini ele geçirmek gibi suçlardan haklarında işlem yapılmış pek çok kişi olduğu öğrenildi.

Yapay zeka çözdü

  • TikTok’taki karmaşık finansal ağ MASAK personelinin kendi geliştirdiği yapay zeka uygulamaları ile didik didik edildi. Milyonlarca işlem bir arada ele alınarak paranın organize şekilde nasıl aklanmaya çalışıldığı ortaya konuldu. Yurt dışı dahil çeşitli kaynaklardan toplanan bilgiler, algoritmalar yardımıyla anlamlandırıldı. Araştırmalar sonucunda Türk vatandaşı olan çeşitli grupların yanında, yabancı uyruklu kişilerden oluşan ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen gruplar ortaya çıkarıldı.

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