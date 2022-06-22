Gündem Tıp birincisinden vicdan dersi Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
İSTANBUL

Tıp birincisinden vicdan dersi: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız

Çapa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar, yaptığı konuşmayla mezuniyet törenine damga vurdu. Çok sayıda doktorun yurt dışına gitmek istediği iddiaları gündemdeyken konuşan Uçar, hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurguladı. Uçar’ın “Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da” sözleri salondan büyük alkış aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tıp birincisinden vicdan dersi: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
Merve Nur Uçar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreni dün gerçekleşti. Törende konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar, sosyal medyada körüklenen ‘Doktorlar yurt dışına kaçıyor’ algısına cevap niteliğinde konuşarak “Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız” dedi. Uçar, yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu. Törende okul birincisi olarak kürsüye çağırılan Uçar, birinci olarak yerleştiği fakülteden birinci olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
OYNAT 00:28
Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
Çapa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Merve Nur Uçar'ın mezuniyet törenindeki konuşması salonda büyük ilgi gördü. Konuşmasının ardından dakikalarca alkışlanan Uçar, 'Rasim Özdenören'in deyimiyle, 'Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim, diyar da.'' ifadelerini kullandı.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

“Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz” diyen Uçar, “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar’lar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkânları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle ‘Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız.’ Çünkü deve de bizim, diyar da” diye konuştu. Uçar’ın bu sözleri salonda alkış tufanı kopardı. Uçar’ın sözleri sosyal medya platformlarında çok sayıda beğeni aldı.

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