TİP Genel Başkanı Erkan Baş AK Parti’ye oy verenlere “terörist” dedi

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, “Müdahale Kongresi” düzenlendi.
- Kongrede konuşma yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve iktidarı tehdit edip AK Parti’ye oy verenlere “terörist” dedi.
ERDOĞAN'A TEHDİT: HESAPLAŞACAĞIZ
Baş, “Ey Tayyip Erdoğan! And olsun ki hesaplaşacağız! Bu bir kurtuluş hareketidir. Kurtuluş için hesaplaşacağız” sözlerini kullandı.
Konuşmasının devamında da AK Parti seçmenini “AK Parti iktidarına yıllarca oy veren teröristler” ifadeleriyle hedef aldı.
DEMİRTAŞ'IN MESAJI OKUNDU
Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da kongreye mesaj gönderdi.