TİP vekili Sera Kadıgil bir kez daha Diyanet ve İmam Hatipleri hedef aldı: Tabii ki kapatılmasını savunacağım

TİP'li vekil Sera Kadıgil, bir kez daha Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatip okullarını hedef alarak kapatılmaları gerektiğini savundu.
TİP vekili Sera Kadıgil, katıldığı YouTube yayınında 'Diyanet İşleri Başkanlığını ve İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' adlı programa konuk olan Kadıgil, İmam Hatip liselerinden rahatsız olduğunu söyleyerek
"Çoluk çocuk okul bulamıyor."
iddiasında bulundu.
Deprem bölgesinde açılan Kur'an kursundan rahatsız oldu
Deprem bölgesinde açılan Kur'an kursundan rahatsız oldu
Deprem bölgesinde Kur'an kursu açılmasından da rahatsız olan Kadıgil'in açıklamaları şu şekilde:
"Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var. Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var.
Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kuran kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım."
#Sera Kadıgil
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#İmam hatip okulları
1 saat önce