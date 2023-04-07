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TİP vekili Sera Kadıgil bir kez daha Diyanet ve İmam Hatipleri hedef aldı: Tabii ki kapatılmasını savunacağım

TİP vekili Sera Kadıgil, katıldığı programda bir kez daha Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve İmam Hatip okullarını hedef aldı. İmam Hatip Liselerinin açılmasından rahatsız olduğunu söyleyen Kadıgil, "Bunlar geldiğinden beri İmam Hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor." dedi. Deprem bölgesinde Kur'an kursu açılmasından da rahatsız olan Kadıgil, "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım." ifadelerini kullandı.

13:45 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
TİP'li vekil Sera Kadıgil, bir kez daha Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatip okullarını hedef alarak kapatılmaları gerektiğini savundu.

TİP'li vekil Sera Kadıgil, bir kez daha Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatip okullarını hedef alarak kapatılmaları gerektiğini savundu.

TİP vekili Sera Kadıgil, katıldığı YouTube yayınında 'Diyanet İşleri Başkanlığını ve İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' adlı programa konuk olan Kadıgil, İmam Hatip liselerinden rahatsız olduğunu söyleyerek
"Çoluk çocuk okul bulamıyor."
iddiasında bulundu.

Deprem bölgesinde açılan Kur'an kursundan rahatsız oldu

Deprem bölgesinde Kur'an kursu açılmasından da rahatsız olan Kadıgil'in açıklamaları şu şekilde:

"Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var. Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var.
Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kuran kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım."


#Sera Kadıgil
#TİP
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#İmam hatip okulları
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