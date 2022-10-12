TİP'li Sera Kadıgil'in 'cinsel istismar' yalanı elinde patladı: Adalet Bakanlığı yayınladı

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in iddiasının aksine Adalet Bakanlığı’nın verileri yıl yıl yayınladığı ortaya çıktı.

Sera Kadıgil “Adalet Bakanlığı 6 yıldır çocuk istismarı verilerini gizliyor. Oysa TÜİK bile sadece 2021’de 7 bin kız çocuğunun doğum yaptığını söylüyor. “şeklindeki tweet attı.

BAKANLIK KİTAPTA YAYIMLADI

Sera Kadıgil’in Adalet Bakanlığı’nın çocuk istismarı verilerini yayınlamadığı iddiasının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından Adalet İstatistikleri’nin her yıl yayınlandığı görüldü. Yayınlanan kitapta çocuğun cinsel istismarına ilişkin suç verilerinin yıl yıl rakamlarının yayınlandığı ortaya çıktı.

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