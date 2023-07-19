Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sınav sonuçları açıklandı: Bakan Koca 'hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sınav sonuçları açıklandı.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 2023 Yılı 1. Dönem Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
18 Temmuz saat 17.15 itibariyle erişime açılan sonuçlara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Haziran’da yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 2023 Yılı 1. Dönem Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.