|
Gündem

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sınav sonuçları açıklandı: Bakan Koca 'hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 2023 Yılı 1. Dönem Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Hayırlı olsun." dedi.

00:54 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sınav sonuçları açıklandı.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sınav sonuçları açıklandı.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 2023 Yılı 1. Dönem Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

18 Temmuz saat 17.15 itibariyle erişime açılan sonuçlara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Haziran’da yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 2023 Yılı 1. Dönem Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.




#Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
#Sınav Sonuçları
#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Sağlık Bakanlığı E-Devlet)