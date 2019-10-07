Gündem TIR dehşetinde ölü sayısı 4e yükseldi Babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı
SAKARYA

TIR dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi: Babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı

Sakarya'da TIR'ın yoldan çıkarak yolcu durağında bekleyenlere çarpmasının ardından yaşanan felakette 2 çocuk ile 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sırasında eşi ve 2 çocuğunu bırakarak marketten su almaya giden babanın sesler üzerine gördüğü manzara karşısında feryadı yürekleri dağladı.

Haber Merkezi DHA
TIR'ın çarpmasıyla ailesini kaybeden baba yere yığılarak kendinden geçti.
TIR'ın çarpmasıyla ailesini kaybeden baba yere yığılarak kendinden geçti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirirken, bir babanın yaşadığı büyük dram, yürekleri dağladı. Otobüs bekledikleri durakta eşi ve 2 çocuğunu bırakıp, su almak için markete giren Faruk Solmaz, dönünce korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Faruk Solmaz, olduğu yere yığılıp, feryat etti.

DHA
TIR'ın çarparak durabildiği üst geçit.

2 ÇOCUĞUNU VE EŞİNİ KAYBETTİ

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa’da yaşayan Faruk Solmaz, hafta sonu ailesiyle birlikte, eşinin anne babasını görmek için Pamukova’ya geldi. Aile dün öğleden sonra da Bursa'ya dönmek için otobüs durağına geldi.
Faruk Solmaz, eşi ve 2 çocuğunu durakta bırakıp, su almak için yakındaki markete girdi. Ancak bu sırada Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, kontrolden çıkıp durağa daldı. TIR, üst geçidin ayağına çarparak, durdu. Üst geçidin merdivenleri, TIR'ın üzerine çöktü.

DHA
Yaşanan feci kazanın ardından yaralılara ekipler müdahale etti.
  • Faruk Solmaz'ın oğlu Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Solmaz'ın eşi Hanım Solmaz (38) ve kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Solmaz ve Miray Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

AA
Korkunç kazanın ardından etraf savaş alanına döndü.

SU ALMAK İÇİN GİTTİ DÖNDÜĞÜNDE ACI MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Su almak için girdiği marketten sesler üzerine koşarak çıkan Faruk Solmaz, ailesini kaybettiğini görünce yol ortasına çöküp kaldı. Babanın ağıtları yürekleri yaktı.
Hanım Solmaz ile 2 çocuğunun cenazelerinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

AA
TIR'ın savaş alanına çevirdiği kaza yerinden görüntüler.

AA
TIR'ın savaş alanına çevirdiği kaza yerinden görüntüler.

AA
TIR'ın savaş alanına çevirdiği kaza yerinden görüntüler.

AA
TIR'ın savaş alanına çevirdiği kaza yerinden görüntüler.

AA
TIR'ın savaş alanına çevirdiği kaza yerinden görüntüler.

AA
TIR'ın savaş alanına çevirdiği kaza yerinden görüntüler.
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