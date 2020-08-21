Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

19 Ağustos günü yaşanan olayda kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü.

Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi. Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları değerlendirilen kaçak göçmenler Atatürk Spor Salonu’na getirildi. Bazı göçmenler bu sırada kaçmaya da çalıştı.

Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye gönderildi.

FOTOĞRAF 15 19 Ağustos günü yaşanan olayda kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi. Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları değerlendirilen kaçak göçmenler Atatürk Spor Salonu’na getirildi. Bazı göçmenler bu sırada kaçmaya da çalıştı. Neredeyse havasız kalacak şekilde gelen göçmenlerin burada pandemi kurallarına uygun şekilde işlemleri yapıldı. Sağlık personeli tarafından kontrolleri gerçekleştirildi. İnsani olarak yapılması gerekenler yerine getirildi. 2 günü spor salonunda geçiren kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere gece 01.00 sıralarında Edirne Göç İdaresi’ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılan 173 göçmen 10 otobüsle Edirne’ye gönderildi. Tır dorsesinde yakalanmışlardı: 173 göçmen sınır dışı ediliyor Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tır dorsesi içerisinde polis tarafından yakalanan 173 kaçak göçmenin işlemleri tamamlandı. Ülkeye izinsiz giriş yapmaya çalışan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. BiP'te paylaş

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Neredeyse havasız kalacak şekilde gelen göçmenlerin burada pandemi kurallarına uygun şekilde işlemleri yapıldı.

Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye gönderildi.

Sağlık personeli tarafından kontrolleri gerçekleştirildi. İnsani olarak yapılması gerekenler yerine getirildi. 2 günü spor salonunda geçiren kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere gece 01.00 sıralarında Edirne Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılan 173 göçmen 10 otobüsle Edirne’ye gönderildi.