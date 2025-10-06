Yeni Şafak
Tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi

10:426/10/2025, Pazartesi
AA
Tır dorsesinde uyuşturucu sevkiyatına geçit verilmedi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk etti.

Taramada, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinin güvenlik halatının kesik olduğu ve vidayla tutturulduğu belirlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın da katıldığı aramada, aracın dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Tırın sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.




#Edirne Gümrük Muhafaza
#Kapıkule
#tır dorsesi
#uyuşturucu
