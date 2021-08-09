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İSTANBUL

TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü

Arnavutköy'de otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen TIR'a çarptı. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla kazadan kurtulduğu lüks otomobil hurdaya döndü.

Haber Merkezi DHA
TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü
TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 14.30'da Arnavutköy - Sultangazi yolunun Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bakış, kullandığı 33 AET 069 plakalı TIR ile yasak olmasına rağmen yolun karşı istikamete dönüş yapmaya çalıştı.

SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Yaşar Aydın'ın kullandığı 34 CTY 041 plakalı lüks otomobil, hatalı dönüş yapılan TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri koştu.

HURDAYA DÖNDÜ

Adeta hurdaya dönen lüks otomobilden sürücü Yaşar Aydın hafif sıyrıklarla kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası Arnavutköy - Sultangazi yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


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