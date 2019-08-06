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TIR ile çarpışan yakıt tankerinde yangın: 3 saatte söndürüldü - Mardin haber

TIR ile çarpışan yakıt tankerinde yangın: 3 saatte söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR ile çarpışan tankerde çıkan yangın 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Haber Merkezi AA
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR ile çarpışan tankerde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolunda sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilmeyen yakıt yüklü tanker ile aynı istikamete seyir halindeki un yüklü TIR çarpıştı.

Kaza sonrası tankerde çıkan yangın Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin ve Artuklu ile Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Her iki araç sürücünün de kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

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