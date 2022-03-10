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İSTANBUL

TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

İstanbul Valiliği, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğinin açıklanmasının ardından TEM Otoyolu Silivri'deki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin verdi.

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Haber Merkezi DHA
TIR ve kamyonların İstanbula girişine kontrollü olarak izin verildi
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişleri dün gece saat 04.00'den itibaren yasaklandı. Bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ""Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" dedi. Silivri'de geçişlerine izin verilmeyen TIR ve Kamyonlar dinlenme tesisinde konakladı. Silivri Belediye ve Kızılay ekipleri dinlenme tesislerinde yolda kalan vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu. TEM Otoyolu Silivri'deki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin veriyor.

İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR
TIR şoförü Reşat Kara, "İstanbul'dan Silivri Cezaevi'ne gıda maddesi getirdim. Ekipler ne zaman izin verirse o zaman yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Kamyon şoförü Müslüm Yalçın, "Çatalca'dan geliyorum yol kapalı olduğu için gidemiyorum. Burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Yol açılana kadar burada bekleyeceğiz" diye konuştu.
Kızılay görevlisi Sadık Oral, "Yolda kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çorba ikramında bulunuyoruz. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatı ile kritik noktalarda görevimizin başındayız. Kar nedeniyle kalan vatandaşlarımıza Silivri Belediyesi ve Kızılay ile birlikte elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.

İstanbul'dan kar görüntüleri
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Şehrin yüksek kesimlerinde cadde, sokak ve evlerin çatısı beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karlı havada yürümekte zorlandı.
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