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Gündem Tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı
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Tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı

Adana’da uygulama noktasında durdurulup hassas burunlu köpekle arama yapılan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda haplar ele geçirildi.
Operasyonda haplar ele geçirildi.

  • Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’ya yüksek miktarda uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler, uygulama noktasında bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Özel eğitimli hassas burunlu narkotik detektör köpeği ile arama yapılan tırın içerisinde paketlenmiş halde 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili Muhittin Ş. (59) ile Ahmet T. (56) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ile Ahmet T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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