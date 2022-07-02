TIR'ın altında kalıyordu: Son anda manevra yaparak kurtuldu

Kaza, perşembe günü, Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde meydana geldi.
Karşıyaka'dan Bornova yönüne giden demir yüklü TIR, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
Bu sırada TIR’ın geldiğini gören otomobilin sürücüsü yaptığı manevrayla son anda kurtuldu.
Kaza anı, arkadan gelen başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.
TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler bölgeye gelen ekipler tarafından toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında İnceburun deniz feneri mevkiinde kayalıklarda ceset olduğu ihbar edildi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Jandarma Olay Yeri ekipleri ve savcı gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu.
Cesedin Kastamonu’nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı’ya (22) ait olmasından şüpheleniliyor.
Geçen yıl yaşanan selde Kastamonu’daki kayıp cesetlerin Sinop’a sürüklenerek aynı bölgeden çıkması, ihtimalleri güçlendiriyor.
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop’ta denizde ceset bulundu: Selde kaybolan kişiye ait olmasından şüpheleniliyor
Sinop'un İnceburun mevkiinde denizde erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız bedenin, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki kayıp kişi olmasından şüpheleniliyor.
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Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu.
Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin’e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin’de nakliye kamyonu kaza yaptı 4 ölü
Mersin’de yoldan çıkan nakliye kamyonu şarampole devrildi: Dört kişi hayatını kaybetti
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