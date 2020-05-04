TIR’ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü

Dünya

BM: Koronavirüs ile mücadele için verilen 7,4 milyar avroluk taahhüdün 5 katı gerekli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs salgınıyla küresel mücadele için verilen 7,4 milyar avroluk taahhüde ilişkin, "Bu cömert katkıları memnuniyetle karşılıyorum ama bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak." dedi.