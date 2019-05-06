Tırın vurduğu arabanın yarısı yok oldu

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi.

Mirali Seyit idaresindeki İran plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Kürşat Ö. yönetimindeki 06 FN 6330 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Kürşat Ö. ve Nihat C. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olaya karışan tır.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar ise ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.