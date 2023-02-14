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'Tırnağını bir yere sürt' uyarısı ile enkazdan hayat kurtarıyorlar

Hatay'da depremin ilk gününden beri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şu ana kadar 267 kişiyi kurtardı; 287 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Ekipler, "Enkaz altında olduğunu umut ettiğimiz kişiye, 'Sesimi duyuyorsan elini, tırnağını bir yere sürt' diyerek sesleniyor. Oradaki vatandaşımız, insanımız o sesi duyduğunda herhangi bir sürtme ya da tırnak kazıma hareketi yaptığında yerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz" şeklinde anlattı.

11:40 . 14/02/2023 Salı
DHA
Arama-Kurtarma ekipleri

Arama-Kurtarma ekipleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da binlerce bina yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü. Kentteki arama-kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremin ilk günü kente gelip, enkazda çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şu ana kadar 267 kişiyi kurtardı; 287 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.İtfaiyenin arama-kurtarma amiri İbrahim Navruz, çalışmalar sırasında ses dinleme yöntemlerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Ekibimiz, buraya geldiğinde vatandaşlarımızın seslerini gayet net duyduk. Duyabilecek şekildeydi. Rahat bir şekilde elimizdeki ekipmanları kullanıp, çıkarabiliyorduk. Zaman ilerledikçe enkaz altındaki vatandaşlarımızın sesleri kısılmaya başladı. Sesleri duyulmaz hale geldi. Elimizdeki akustik dinleme cihazı ve enkaz altı görüntüleme cihazı ile dinleme yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

'Hala mucizeleri bekliyoruz'

Dinleme cihazlarının kullanıldığı sırada ortamın tamamen sessiz olması gerektiğini vurgulayan Navruz, ''Yaklaşık 250 metrekare alanda, 500 adım çevresinde sessizlik sağlamalı çünkü o cihazlar ufak bir taş hareketini bile algılayabiliyor. Dinleme yapılırken bütün vatandaşlarımızın olduğu yere çökmesi gerekiyor. Tamamen sessiz kalarak, enkaz altındaki vatandaşlarımızın o cihazları duymaya çalışmamız gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz takdirde 162'nci saatte vatandaşlarımızı çıkarmış durumdayız. Hala mucizeleri bekliyoruz. Buna dikkat edersek arama-kurtarma ekibi olarak seviniriz" diye konuştu.

'Duvara bir şekilde vurması yeterli olacaktır'

Cihazlar ile çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Navruz, "Elimizdeki cihazlar, 30 metre derinlikli enkazda dikey bir vaziyette rahatlıkla sesi alabilmekte. Ufak bir tırnak hareketini, duvara sürtme hareketini duyabiliyoruz. Bu şekilde dinleme yaparak, kişinin olduğu noktayı rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Çalışmaları da o noktaya yönlendirerek, vatandaşlarımızı sağ olarak çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Duvarı herhangi bir şekilde tırmalaması yeterli olacaktır. Duvara bir şekilde vurması, sürtmesi yeterli olacaktır. O cihaz sayesinde noktasını tespit edebiliyoruz. Özellikle dün yaptığımız aramada sensörleri yerleştirdik. Ekip arkadaşlarımız, enkaz altında olduğunu umut ettiğimiz kişiye, 'Sesimi duyuyorsan elini, tırnağını bir yere sürt' diyerek sesleniyor. Oradaki vatandaşımız, insanımız o sesi duyduğunda; herhangi bir sürtme ya da tırnak kazıma hareketi yaptığında yerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu da enkaz altındakilerin hayatını kurtarıyor" dedi.  



#Hatay
#deprem
#arama kurtarma
1 saat önce
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'Tırnağını bir yere sürt' uyarısı ile enkazdan hayat kurtarıyorlar
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