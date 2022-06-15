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İSTANBUL

TİSEM’in sanat kokan sergisi rengarenk

Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren; hat, tezhip, çini, ebru ve minyatür gibi geleneksel Türk-İslam sanatlarını etkinleştiren ve geliştiren Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSEM), yıl sonu sergisiyle büyük beğeni topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TİSEM’in sanat kokan sergisi rengarenk
Serginin açılışını Belediye Başkanı Atila Aydıner gerçekleştirdi.

Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren; hat, tezhip, çini, ebru ve minyatür gibi geleneksel Türk-İslam sanatlarını etkinleştiren ve geliştiren Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSEM), yıl sonu sergisiyle büyük beğeni topladı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen serginin açılışını Belediye Başkanı Atila Aydıner gerçekleştirdi. Açılışın ardından sergiyi gezen ve TİSEM kursiyerlerine sertifikalarını takdim eden Başkan Aydıner, “TİSEM pro-jemize büyük ilgi gösteren ve birbirinden güzel eserler üreten kursiyerlerimizi tebrik ediyo-rum. Öğrenmeye ve üretmeye istekli olan vatandaşlarımıza yeni imkânlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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