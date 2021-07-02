TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan ‘sokak’ çağrısı: Hesaplaşma sandıktan önce görülecek

CHP’yi destekleyen ve İBB tarafından fonlanan TELE 1 kanalındaki 'Türkiye'nin Gündemi' programına konuk olarak katılan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'sokak olayları' imalı tehditler savurdu.

"Hesaplaşma sandıktan önce görülecek"

İktidarla sandık dışında hesaplaşılacağı tehdidinde bulunan Okuyan, "Hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Hesaplaşma kimilerinin iddia ettiği gibi sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum; sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma. Sandık bir sonuç olacak. Amasız bir şekilde iktidarın karşısında durulması gerekiyor" dedi.