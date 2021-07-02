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POLİTİKA

TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan ‘sokak’ çağrısı: Hesaplaşma sandıktan önce görülecek

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP’ye yakın TELE1 kanalında 'sokak olayları' çağrısı yaptı. İktidarla sandık dışında hesaplaşılacağı tehdidinde bulunan Okuyan, "Hesaplaşma kimilerinin iddia ettiği gibi sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum; sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma. Sandık bir sonuç olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TKP Genel Sekreteri Okuyandan ‘sokak’ çağrısı: Hesaplaşma sandıktan önce görülecek
Kemal Okuyan

CHP’yi destekleyen ve İBB tarafından fonlanan TELE 1 kanalındaki 'Türkiye'nin Gündemi' programına konuk olarak katılan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'sokak olayları' imalı tehditler savurdu.

"Hesaplaşma sandıktan önce görülecek"

İktidarla sandık dışında hesaplaşılacağı tehdidinde bulunan Okuyan, "Hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Hesaplaşma kimilerinin iddia ettiği gibi sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum; sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma. Sandık bir sonuç olacak. Amasız bir şekilde iktidarın karşısında durulması gerekiyor" dedi.

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