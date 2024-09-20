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TMO 'Ürünlerin çürütüldüğü' iddialarını yalanladı: Maksatlı ve algı oluşturma amaçlı

TMO 'Ürünlerin çürütüldüğü' iddialarını yalanladı: Maksatlı ve algı oluşturma amaçlı

07:1220/09/2024, Cuma
AA
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Toprak Mahsulleri Ofisi (Foto: Arşiv)
Toprak Mahsulleri Ofisi (Foto: Arşiv)

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), alımla görevlendirildiği ürünleri, kapalı ve lisanslı depolarda, bu depoların yeterli gelmemesi halinde ise açık yığınlarda depoladığı belirtilerek, "Açık yığın sahaları üzerinden oluşturulan görüntü ve söylemlerle Kurumumuzun aldığı ürünlerin çürütüldüğü şeklinde ortaya atılan mesnetsiz iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ofis'in, depolama yöntemlerinden biri olan açık yığınlarda ürün stoklama uygulamasıyla ilgili olarak son dönemlerde
"Alınan buğday ve arpa ürünlerinin naylon serilerek toprağın üzerine gömüldüğü, adeta tarım mezarlarının açtırıldığı ve gömülen bu ürünlerin yarısının çürümüş, nemli ve mantarlı, yani kullanılamaz vaziyette olduğu"
na ilişkin kamuoyunu yanıltıcı bir takım iddiaların dile getirildiği kaydedildi.

"TMO ürünleri kapalı ve lisanslı depolarda depolamaktadır"

Söz konusu asılsız iddialarla ilgili olarak açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada
, "TMO, alımla görevlendirildiği ürünleri kapalı ve lisanslı depolarda, bu depoların yeterli gelmemesi halinde ise açık yığınlarda depolamaktadır. Açık yığınlarda ürün stoklama yöntemi TMO'nun köklerinde yer alan, konuyla ilgili mevzuatı, izahnamesi bulunan bir yöntemdir. Zemin hazırlığının yapılmasına müteakip hem ürün altına hem de ürün üzerine polietilen serildiği, sonrasında ise serilen polietilenin üzerine dış etkilerden korunması amacıyla toprak atıldığı geleneksel ürün stoklama yöntemidir. TMO bu yöntemi, kurulduğu yıldan bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Açık yığın yeri seçiminde birçok kriter, uzman personel tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen noktalara yığınlar yapılmaktadır"
ifadelerine yer verildi.

15 günde bir rutin stok kontrolü yapılıyor

Açıklamada, aугıса TMO'nun, stoklarının nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir kayba uğramaması için 15 günde bir rutin stok kontrolü yaparak her türlü tedbiri aldığı bildirildi.


TMO'nun 13,1 milyon tonla tarihinin en yüksek alımını yaptığı 2023'te kapalı depoların yetersiz olmasından dolayı yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Bandırma'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Merinos) arazisindeki bahse konu açık yığın alım sahasına da ürün alındığına dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"18 Temmuz 2023'te başlayan alımlar, 31 Ağustos 2023'te 40 ayrı yığında toplam 30 bin 49 ton buğday ve arpa ürünü alınarak tamamlanmıştır. Alımı yapılan ürünlerin tamamı, mevzuatımıza uygun olarak hazırlanan açık yığınlarda stoklanmıştır. Söz konusu stoklar 8 Temmuz 2024'te tasfiye edilmeye başlanmıştır. 30 Ağustos 2024'te tasfiye süreci tamamlamış olup bugün ki tarih itibariyle bahse konu sahada herhangi bir stok kalmamıştır. Tasfiye aşamasında stokta yapılan analizlerde nicelik ve nitelik olarak kayda değer bir sorun görülmemiştir. Bahse konu stokların tasfiyesi sonucunda binde 9 noksanlık ve binde 5 kıymet kaybı oluştuğu tespit edilmiştir. Oluşan toplam noksanlık ve kıymet kaybı miktarı, uzun yıllar verilen fire oranları dikkate alındığında normal sınırlar içindedir"


"İddialar, maksatlı, kasıtlı ve algı oluşturma amaçlı"

Açıklamada, yapılan tasfiyenin tamamlanmasını müteakip sahanın tümüyle temizlenerek teslim alındığı şekliyle iade edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Halihazır da tasfiyesi tamamlanmış olan açık yığın sahasında yüklemeler esnasında etrafa savrulan ve açık yığınların kenarlarında oluşan küçük miktarlardaki kıymet kayıplarını göstererek asılsız iddialarda bulunmanın maksatlı, kasıtlı ve algı oluşturma amaçlı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla açık yığın sahaları üzerinden oluşturulan görüntü ve söylemlerle Kurumumuzun aldığı ürünlerin çürütüldüğü şeklinde ortaya atılan mesnetsiz iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Kurumumuz, aldığı ürünleri farklı stoklama yöntemleriyle sağlıklı ve güvenli şekilde muhafaza etmeye ve hem üreticilere hem de tüketicilere hizmet etmeye devam edecektir"


Bakan Kurum: Hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da inşa edilecek yeni Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Hangi partiden olursa olsun milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyor, birlikte çaba sarf ediyoruz. İstanbul’la görüşüyor, beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili atılması gereken adımları hatırlatıyor, bizim de sahada olduğumuzu ifade ediyoruz. İzmir’le görüşüyor; bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi’ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ankara’yla istişare ediyor; başkentimizin acil ve stratejik ihtiyaçlarına dair görüşlerimizi belirtiyor; bir Ankaralı olarak her konuda Ankara’nın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.


#TMO
#açık yığın depoları
#Toprak Mahsulleri Ofisi

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