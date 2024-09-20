TMO 'Ürünlerin çürütüldüğü' iddialarını yalanladı: Maksatlı ve algı oluşturma amaçlı

, "TMO, alımla görevlendirildiği ürünleri kapalı ve lisanslı depolarda, bu depoların yeterli gelmemesi halinde ise açık yığınlarda depolamaktadır. Açık yığınlarda ürün stoklama yöntemi TMO'nun köklerinde yer alan, konuyla ilgili mevzuatı, izahnamesi bulunan bir yöntemdir. Zemin hazırlığının yapılmasına müteakip hem ürün altına hem de ürün üzerine polietilen serildiği, sonrasında ise serilen polietilenin üzerine dış etkilerden korunması amacıyla toprak atıldığı geleneksel ürün stoklama yöntemidir. TMO bu yöntemi, kurulduğu yıldan bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Açık yığın yeri seçiminde birçok kriter, uzman personel tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen noktalara yığınlar yapılmaktadır"