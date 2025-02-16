TOGEM-DER 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaşlı çiftlerle buluştu

Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyen TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Av. M. Belma Sekmen, “Bugün de başka bir vesileyle Bağcılar’dayız. Vefahane, Bağcılar Belediyesi’nin önemli bir çalışması. Vefahane’nin kuruluşundan bugüne kadar olan bütün çalışmalarında onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan, aktif olarak rol aldı. Bugün 14 Şubat Sevgi Günü. Böyle bir çalışmayla değerlendirmek istedik. Yönetim Kurulu üyelerimiz, kurumsal çalışanlarımızla birlikte bugün burada bir faaliyet yaptık. Faaliyetimizin amacı, Sevgi Günü kapsamında ailenin, birlikteliğin, emeğin, yaş almanın değerini paylaşmak. Bugün buraya 10 çiftimizi davet ettik. 10 değerli büyüğümüzle bir arada olduk. Anılarını dinledik. Evlilik kurumuna olan bakış açılarını ve aileyi dinledik. Aile değerine verdikleri önemi dinledik. Bunları yeni nesillerle paylaşmak istiyoruz. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin Sevgi Günü’nü kutluyorum. Sevgi bir gün değil 365 gün. Sevginin amacı aslında birliktelik, paylaşmak, yardımlaşmak ve mutlu olmak. Herkese mutluluklar diliyoruz” dedi. Sekmen, eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a katkılarından dolayı teşekkür etti.