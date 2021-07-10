Gündem Uçakların güvenliği için tıraşlanan minare leyleklerin yuvası oldu
TOKAT

Uçakların güvenliği için tıraşlanan minare leyleklerin yuvası oldu

Tokat’ta uçakların iniş-kalkış güzergahında olduğu için 8 metre kısaltılan minare leyleklerin yuvası oldu.

Haber Merkezi İHA
Tokat haber... Uçakların güvenliği için tıraşlanan minare leyleklerin yuvası oldu
Tokat Havalimanına iniş-kalkış yapan uçaklar için tehlike oluşturması nedeniyle Küçükbağlar Köyü’ndeki caminin minaresi 2008 yılında 8 metre kısaltıldı.

Tokat Havalimanına iniş-kalkış yapan uçaklar için tehlike oluşturması nedeniyle Küçükbağlar Köyü’ndeki caminin minaresi 2008 yılında 8 metre kısaltıldı.

İHA

Tıraşlanan Hz. Osman Camii’nin minaresine leylekler yuva yapmak için dal parçaları taşımaya başladı. Leyleklerin yuva yapma çabasının başarısız olması nedeni ile devreye 69 yaşındaki hayvan sever Yücel Kale girdi.

İHA

Kale, “Leylekler çalı getirip kubbe gibi olan alana koyduklarında rüzgardan düşüyordu. Bende evimin yanında olan caminin kubbesine yuva tasarladım. Minarenin şerefesine çıkarak yuvayı yerleştirerek içine çalı koydum. Leylekler geldi yuvaya alıştı. Yuvada civciv çıkarttılar. Yaklaşık 10 yıldır gelip burada yavrularını büyütüyorlar” dedi.

İHA


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Hayatını tehlikeye atarak leyleklerin yuvasını minareye yerleştiren Kale 'Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü’ sözüne istinaden biz onları gördükçe zevk alıyoruz. Minarenin alt kısmı güvercinlerin üstü leyleklerin yuvası. Birlikte güzel geçiniyorlar biz de onlar iyi oldukça seviniyoruz” diye konuştu

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