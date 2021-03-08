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TOKAT

Tokat haberleri: 30 öğretmen karantinaya alındı: Eğitime 10 gün ara verildi

Tokat'ta 30 öğretmen karantinaya alındı: Eğitime 10 gün ara verildi

Tokat'ta merkeze bağlı Çat beldesindeki ilkokul, ortaokul ve liselilerin birlikte eğitim gördüğü okul binasında bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı okulda görev yapan 30 öğretmen izole edilerek eğitim ve öğretime 10 gün ara verildi.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu
Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu

Tokat kent merkezine bağlı Çat beldesinde bulunan Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu binası tadilata alındı.

Her iki okulun öğretmen ve öğrencileri geçici olarak beldedeki Şehit Adem Gövce ilkokulu binasına taşınarak eğitim-öğretime başladı. Ancak okuldaki lise öğretmenlerinden birinin yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine onunla aynı servisi kullanan 30 öğretmen de 10 gün izole edildi.

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Eğitime 10 gün ara verildi

Öğretmenlerin izole edilmesi nedeniyle binada lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 360 öğrenci evlerine gönderilerek, eğitime 10 gün ara verildi.


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Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, "Şu andaki binamızda 3 okul aynı anda hizmet vermektedir. Bir öğretmenimizde koronavirüs tespit edildiği ve 30 öğretmenimiz de onunla aynı servisi kullandığı için karantinaya alındı. Okulumuzda bulunan 360 öğrencimiz evlerine gönderildi ve eğitime 10 gün ara verildi" dedi.


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