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Gündem Tokatta otomobilin camından sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu
TOKAT

Tokat haberleri: Tokat'ta otomobilin camında sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu

Tokat'ta otomobilin camından sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu

Tokat-Turhal kara yolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün kucağında bulunan Terrier cinsi köpeğin camdan dışarı sarkması görenleri şaşırttı. Hızla giden cipte dikiz aynası üzerine başını koyarak oluşan rüzgarda keyif çıkaran köpek yürekleri ağza getirdi.

Haber Merkezi İHA
Köpeğin yanı sıra sürücü için tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.
Köpeğin yanı sıra sürücü için tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat’ta otomobilde sürücünün kucağında ön camdan dışarı sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Köpeğin yanı sıra sürücü için tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sürücünün rahat tavrı da dikkatlerden kaçmadı.

Direksiyona geçen köpek dikkat çekti
HAYAT
Direksiyona geçen köpek dikkat çekti

Vücudunun büyük bir kısmı araçtan dışarı çıkan köpeğin düşme tehlikesine karşı sürücünün rahat tavırları ise görenleri şaşırttı. Bir eli ile köpeğini tasmasından tutan diğer eli ile aracını kullanan sürücü yoluna devam etti.

Cani adam, aracına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
OYNAT 00:33
Cani adam, aracına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Silivri'de bir sürücü, aracının arkasına bağladığı köpeği, metrelerce sürükledi. Köpek, sürüklenme nedeniyle kanlar içinde kaldı. Olayı gören vatandaşlar tarafından araç durdurularak, köpek kurtarıldı. Olayın ardından S.T., gözaltına alındı. Gümüşyaka Jandarma Karakoluna götürülen şüpheliye idari para cezası kesildi. Bu arada yaralı köpeğin kaçtığı öğrenildi.


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