Gündem Yol yapımında kullanılıyordu Milyonlarca yılda oluştuğu tespit edildi
TOKAT TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tokat haberleri: Yol yapımında kullanılıyordu, milyonlarca yılda oluştuğu tespit edildi

Yol yapımında kullanılıyordu: Milyonlarca yılda oluştuğu tespit edildi

Tokat'ın Almus ilçesinde yolda dolgu malzemesi olarak kullanılan taşların milyonlarca yılda oluşan akik taşı olduğu tespit edildi. Tescil edilen akik taşlarının işlenerek ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Halk arasında &quot;Ölümsüz Taş&quot; adıyla da bilinen akik taşlarının işlenerek ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi.
Halk arasında "Ölümsüz Taş" adıyla da bilinen akik taşlarının işlenerek ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi.

Tokat bölgesinde 8 yıldır kalsedon ve türevi olan akik ve süs taşları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan Kimya Mühendisi Ümit Ulus, Almus Barajı çevresinde akik taşının çıktığı bölgeyi keşfetti. Yıllardır yol yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılan kaya parçalarının milyonlarca yılda oluşan yarı değerli taşlar olduğu anlaşıldı. Almus Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsünde tescili yaptırıldı.

Halk arasında "Ölümsüz Taş" adıyla da bilinen akik taşlarının işlenerek ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi.

İHA
Tescil edilen akik taşlarının işlenerek ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yol yapımında kullanılıyordu, milyonlarca yılda oluştuğu tespit edildi

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, akik taşının nasıl keşfedildiğini dile getirerek, "Biz normalde bu kayaları kırarak yola alt zemini iyileştirmek için seriyorduk. Ama günün birinde Ümit Ulus diye bir arkadaşımız geldi. Başkanım siz ne yapıyorsunuz? ‘Burası maden, ocak’ dedi. Tabii bizim bir şeyden bilgimiz yok. Taşları tanıtarak bizi o uyandırdı. Bizde yeri tespit ettikten sonra, şu anda MTA Türk patent enstitüsünde taşlarımızı da tescil ettirdik, çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

İHA
Tescil edilen akik taşlarının işlenerek ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Atölye kurmaya hazırlanıyorlar

Başkan Özer, ilçede bir atölye oluşturma çabası içinde olduklarını belirterek, "Bunun bir maliyeti var. Belediyenin gider bütçeleri belli. Biz kendi gücümüzle bunu yapamıyoruz. O yüzden destek de bekliyoruz. Yani bizi bu işi seven, taşı seven hemşerilerimizden, iş adamlarımızdan bu işe gönül vermiş kişilerden makine ve ekipman konusunda az çok destek bekliyoruz" diye konuştu.

İHA
Almus ilçesinde yolda dolgu malzemesi olarak kullanılan taşların milyonlarca yılda oluşan akik taşı olduğu tespit edildi.

30 ülkede çıkıyor, bu özelliği ile tek

Özer, Almus’ta çıkan akik taşının dünyanın 30 ülkesinde çıkan akik taşının hiçbirine benzemediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

  • "Birinci neden renk ve renk cümbüşlerinin geçişleri. İkincisi kılcal damarlarının oluşumu, üçüncüsü de içerisindeki kurtçuklar. Bizim taşımıza en yakın benzeyen taş Fas’ta çıkıyor. Ama onların içerisinde kılcal damarlar ve kurtçuklar yok. Biz bunları takı tasarımda kullanabiliriz ama bu şekilde güzel çıkmış işlenmiş bir taşı kesinlikle takıda yüzükte, kolyede, küpede kullanmıyoruz. Bunlar çünkü koleksiyonluk, müzelik taşlardır. Bu taşları keserken kenarlarından kırılmalar oluyor, çatlamalar oluyor. Küçük parçalara ayrılıyor. O küçük parçalardan yapıyoruz biz bunu. Yoksa şu şekilde bütün çıkmış bir taş kesinlikle ve kesinlikle tak tasarımda kullanılmaz. Bu koleksiyonluktur, müzeliktir."

Tokat'ın Almus ilçesinde yolda dolgu malzemesi olarak kullanılan taşların milyonlarca yılda oluşan akik taşı olduğu tespit edildi.

Taşlar sanat eserine dönüşecek

Teknoloji Tasarım Öğretmeni İlker Kalyon ise yarı değerli taşlarla ilgili atölye çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını dile getirerek “Kurulacak olan atölyelerde çok fazla ön planda olmayan, bilinmeyen tasarımlara yöneleceğiz. Ortaya çıkan tasarımlarla Almus ilçemizin sosyal, kültürel ekonomik durumuna katkı sağlamaya çalışacağız. Burada görmüş olduğunuz taşlar milyonlarca yıldır bitkilerin, hayvanların kalıntılarından fosillerinden oluşmuş” ifadelerini kullandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Metin Durmuş, yarı değerli taşların sanat eserine dönüşeceğini ifade ederek, “Bir resim öğretmen olarak aklıma gelen bu taşlardan mesela bir tablo oluşturmak. Arkasından ışık vererek evlerimizde, iş yerlerimizde dekoratif süs eşyaları olacağı kanaatindeyim. Milyonlarca yılda oluşan bu taşlar işlenerek bölgeye ayrı bir değer katacak" şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.