Tokat’ta bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi



Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

GÜNDEM İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi

Binlerce sikke ele geçirildi

İlçede belirlenen bir adrese yapılan aramada bin 306 adet sikke, 45 adet metal obje, 19 adet yüzük, 6 adet çini, 3 adet taş obje, 2 adet gözyaşı şişesi olmak üzere toplam bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen O.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.