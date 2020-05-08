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Gündem Tokatta bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi
TOKAT

Tokat’ta bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Binlerce tarihi parça ele geçirildi.
Binlerce tarihi parça ele geçirildi.


Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi

Binlerce sikke ele geçirildi

İlçede belirlenen bir adrese yapılan aramada bin 306 adet sikke, 45 adet metal obje, 19 adet yüzük, 6 adet çini, 3 adet taş obje, 2 adet gözyaşı şişesi olmak üzere toplam bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen O.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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