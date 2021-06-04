Tokat’ta korkutan görüntü: 16 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Edinilen bilgiye göre, Yazıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan Nurak sitenin duvarında şişme olması nedeni ile müteahhit firma tarafından çalışma başlatıldı.

İş makinesi ile çalışma yapıldığı sırada büyük bir gürültü ile duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan kaya parçaları binanın alt tarafında bulunan sitenin bahçesine uçtu. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında AFAD ve belediye ekipleri inceleme yaptı.

16 katlı binanın önünde bulunan duvarın yıkılması ise site sakinlerini endişelendirdi. Müteahhit firma tarafından duvarın yapılması için çalışma başlatıldı.

İHA

Bölükbaşı sitesi yöneticisi Furkan Karlıtepe, istinat duvarında tehlike sinyallerini fark ederek bir ay önce dilekçe verdiklerini söyledi.

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Güvenlik önlemi alındı

Duvardaki çökmenin iş makinesi çalışırken olduğunu belirten Karlıtepe, "İstinat duvarında göbek verme vardı. Ben haritacıyım. Ölçümlerimizde duvarın birkaç santim kaydığını gördük. Bunun üzerine gerekli kurumlara dilekçe verdik. Onlar güvenlik önlemini aldı. Müteahhit firmaya bilgi verdiler. Ama ondan sonra firma ne yaptı, nasıl bir yol izledi? Bilgimiz yok. Burada teknik çalışma yapılmadan duvarla ilgili bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

GÜNDEM İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar oluştu

İHA

"Üstteki bina kayacak diye korkuyoruz"

Oturdukları binada risk oluştuğunu ileri sürerek Karlıtepe, “Kendi kendine yıkılması beklenen duvar, kepçenin dokunması ile yıkılmış. Kontrollü bir şekilde burası yıkılmış. Asıl bundan sonrası önemli. Yıkılan duvar nedeni ile üstteki bina kayar mı, veya alttaki binaya zarar verir mi? Şuanda burada yaşayan insanlar korku içinde” diye konuştu.

FOTOĞRAF 20 Olay saat 01.30'da Sakarya Mahallesi, Orhangazi Sokak'ta meydana geldi. Eğim nedeniyle 3 katlı bina ile 5 katlı binanın arasında bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvar 3 katlı binada hasara neden oldu. Çökme nedeniyle bina sakinleri kendilerini sokağa attı. . İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çekmenin yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekti. Çökme sırasında 3 katlı binanın ikinci katında oturan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık yaşananları anlattı. Sıpçık, “Daha önceden bir kırık vardı orada. Babam belediyeye, zabıtaya ulaşabileceğimiz her yere zaten şikayet etmişti. Ama gerekeni yapmadılar. Ben ders çalışıyordum gecenin bir vakti. Birden bire gürültüleri duydum. Kafamı kaldırdığımda bütün beton odamın içindeydi. Balkonum zaten beton dolu. Odam şu anda beton dolu. Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları, yaşamıyor olacaktım. Yatağımın üzerine geldi beton parçaları. Geçen sene geldiler, yapacağız dediler ama yapmadılar şeklinde konuştu. Çökme esnasında uykusunda olan apartman sakini Mehmet Karakurt ise, “Bir gürültü, bir patırtı deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan, baktık ki arka duvar komple aşağı iniyor. Yan duvar komple çöktü aşağıya. Binanın altı resmen boşaldı. Allahtan hava kuru, yağmur yağmıyor. Yoksa bina komple çökmüştü haliyle. Ben binanın son katında oturuyorum. Binayı komple boşalttık. Ama üstte tehlike yaşanan binada hala oturuluyor. Hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil, görüyorsunuz ortada kimse yok. Saatlerdir sokaktayız diye konuştu. Çökmenin ardından olay yerine gelen Zabıta ekipleri ve belediye yetkilileri olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. İstinat duvarı çöktü bina sakinleri deprem zannedip kendini sokağa attı İstanbul Eyüpsultan'da iki binanın arasındaki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Zarar gören 3 katlı bina sakinleri, deprem gibi hissedilen çökmenin ardından kendilerini sokağa attılar. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Mercan Sokak'ta yaşanan toprak kaymasında istinat duvarının bir bölümü 2 gün önce yıkıldı. Bu durum civarda yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Mahalle sakini Yaşar Kurtoğlu, gazetecilere, gece bir sesle uyandığını ve dışarıya çıktığında istinat duvarının göçtüğünü gördüğünü söyledi. Durumu yetkililere haber verdiğini ve ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Kurtoğlu, Tahliye yapılmadı, burada 5-6 hane var. Yolumuz olmadığı için burada sıkıntı var, yoldan geçemiyoruz. Burada bulunan direk göçmek üzere. Korkuyoruz, zor yatıyoruz. İnsanlar bu yolu kullanamadığı için başka yerlerden dolaşmak zorunda kalıyor. Duvarlarımız göçmek üzere diye konuştu. Öte yandan Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekiplerinin bölgede incelemede bulunduğu öğrenildi. Toprak kayınca istinat duvarı çöktü: Vatandaşlar tedirgin oluyor Zonguldak'ta toprak kayması sonucu bir evin bahçesine ait istinat duvarının yıkılması, bölgede yaşayanlarda tedirginliğe neden oluyor.

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Video: Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü