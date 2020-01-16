Tokat haberleri: Tokat'ta köylüler kar duasına çıktı Tokat'ta köylüler 'kar duası'na çıktı: Toprağımızın acil olarak ihtiyacı var Tokat'ta Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle cami imamı eşliğinde 'kar duası'na çıktı. Yazıbaşı köyü muhtarı İdris Dündar, "İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Şu an ekinlerimizde bir filizlenme olmadı. Fakat toprağın suya ihtiyacı olduğu için toprakta kuraklık var. Toprağımızın acil olarak yağmura ve kara ihtiyacı var" dedi.

Haber Merkezi 16 Ocak 2020, 16:43 Son Güncelleme: 16 Ocak 2020, 16:43 DHA