Tokat'ta partilileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yönelttiği soru karşısında aldığı cevapla şaşkına döndü.

Tokat'ta partilileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşıda vatandaşlara hitap etti. Konuşması esnasında Suriye Tezkeresi'ne değinen Kılıçdaroğlu vatandaşlara "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yabancı asker postalları görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
KILIÇDAROĞLU'NU ŞAŞIRTAN CEVAP
Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine bazı vatandaşlar 'evet' derken bazıları 'hayır' cevabını verdi. Aldığı cevap karşısında şaşkına dönen Kılıçdaroğlu "İsteyen el kaldırsın Allah aşkına" diye seslendi.