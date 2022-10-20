Gündem Tokatta partilileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yönelttiği soru karşısında aldığı cevapla şaşkına döndü
POLİTİKA

Tokat'ta partilileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yönelttiği soru karşısında aldığı cevapla şaşkına döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'ta gerçekleştirdiği ziyaret esnasında partililerine "Türkiye'de yabancı asker postalları görmek istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun bu sorusu karşısında kafaları karışan bazı partililer 'evet' derken bazıları 'hayır' cevabını verdi. Kılıçdaroğlu aldığı cevap karşısında şaşkına döndü.

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Emre Ün Yeni Şafak
Tokatta partilileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yönelttiği soru karşısında aldığı cevapla şaşkına döndü.
Kemal Kılıçdaroğlu

Tokat'ta partilileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşıda vatandaşlara hitap etti. Konuşması esnasında Suriye Tezkeresi'ne değinen Kılıçdaroğlu vatandaşlara "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yabancı asker postalları görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

KILIÇDAROĞLU'NU ŞAŞIRTAN CEVAP

Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine bazı vatandaşlar 'evet' derken bazıları 'hayır' cevabını verdi. Aldığı cevap karşısında şaşkına dönen Kılıçdaroğlu "İsteyen el kaldırsın Allah aşkına" diye seslendi.

Tokat'ta partilileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu yönelttiği soru karşısında aldığı cevapla şaşkına döndü
OYNAT 00:28
Tokat'ta partilileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu yönelttiği soru karşısında aldığı cevapla şaşkına döndü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'ta gerçekleştirdiği ziyaret esnasında partililerine 'Türkiye'de yabancı asker postalları görmek istiyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun bu sorusu karşısında kafaları karışan bazı partililer 'evet' derken bazıları 'hayır' cevabını verdi. Kılıçdaroğlu aldığı cevap karşısında şaşkına döndü.
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