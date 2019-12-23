Gündem Tokatta telefon direklerini çaldılar 8 telefon direği ve 500 metre iletişim kablosu köyde bulundu
3. SAYFA TOKAT

Tokat haberleri: Çalınan 8 telefon direği köyden çıktı

Tokat'ta telefon direklerini çaldılar: 8 telefon direği ve 500 metre iletişim kablosu köyde bulundu

Tokat’ın Zile ilçesinde çalınan 8 telefon direği ve 500 metre iletişim kablosu Karabalçık köyünde ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği ele geçirdi.
500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği ele geçirdi.

Zile ilçesine bağlı Karabalçık köyünde 10 Aralık 2019 tarihinde telefon hizmet sağlayıcısı bir şirkete ait 550 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği çalındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin takip ve çalışması sonucunda; hırsızlık olayının Karabalçık köyünde ikamet eden 4 şahıs tarafından işlendiği tespit edildi.

Çalıntı teller gömülü halde bulundu
GÜNDEM
Çalıntı teller gömülü halde bulundu

Ekipler, adli makamlardan alınan izine istinaden yaptığı aramada şahıslarla birlikte 500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

150 bin kişinin elektriğini çaldılar
EKONOMİ
150 bin kişinin elektriğini çaldılar
Kaşıkçı davasında5 kişiye idam cezası

Kaşıkçı davasında
5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, davada kararını açıkladı.
Yerli otomobilleOsmangaziden geçecek

Yerli otomobille
Osmangazi'den geçecek

Türkiye 27 Aralık Cuma günü yerli otomobiline kavuşacak.
ÇED Raporu çıktı

ÇED Raporu çıktı

​Kanal İstanbul ÇED Raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.
Mideniz bulanabilir!

Mideniz bulanabilir!

​İstanbul'da tonlarca kokmuş ve küflenmiş ürünleri satacaklardı.
Mahkemedeki<br>ilk ifadesi

Mahkemedeki
ilk ifadesi

Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısında.
'Hat'ta yeni üslup

'Hat'ta yeni üslup

​Geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Semarkant'ın kalbi

Semarkant'ın kalbi

Registan, üç eşsiz mimari abideye ev sahipliği yapıyor.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
25 milyonluk<br>rüşvet açıklaması

25 milyonluk
rüşvet açıklaması

Aygün: Belediyeye çağırıp CHP odasında para istediler.
İdlib'i adım adım<br>ele geçirecekler

İdlib'i adım adım
ele geçirecekler

Gelişmeler Türkiye için kabul edilemez noktaya geldi.
Yerli otoda<br>dikkat çeken 5 detay

Yerli otoda
dikkat çeken 5 detay

​5 yıldızlı güvenlik, akıllı sistem, sürücüsüz gitme...
Asya'dan yükselen çığlık

Asya'dan yükselen çığlık

​Çin, Hindistan ve Myanmar'da Müslümanlar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalıyor.
EURO 2020'de yok

EURO 2020'de yok

​Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu.
MTV'de indirime gidildi

MTV'de indirime gidildi

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Uzungöl'e 'beton' operasyonu

Uzungöl'e 'beton' operasyonu

Gölün etrafını saran 65 yapıya balyoz vuruldu.
46 ile yağış uyarısı

46 ile yağış uyarısı

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde: Ölmek var terk etmek yok
Gündem

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde: Ölmek var terk etmek yok

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne Emine Kaya "Oğlum bırakılmadan burayı terk etmeyeceğim. Ölmek var terk etmek yok" dedi. Baba Şevket Bingöl ise "Allah'ın izniyle bunların sonunu getirene kadar burada oturacağız" açıklamasında bulundu.
Uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diye bağıran kadının polis oğlu tanıdık çıktı
Gündem

Uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diye bağıran kadının polis oğlu tanıdık çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlığı yapan uçakta, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırıp olay çıkartan ve 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan tutuklanan Nikar D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu söylediği oğlu, geçen Ekim ayında gençlere uyuşturucu satarken meslektaşları tarafından suçüstü yakalanan B.D. çıktı. Mobil Park Polisi tarafından yakalanan B.D.'nin uyuşturucuyu getirirken kullandığı sivil araç da emniyete ait çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'dan talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'dan talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz." dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.