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KOCAELİ

Tonlarcası kıyıya vurdu: Sahilde çileden çıkartan koku

Kocaeli'de tonlarca hayvan dışkısı sahil şeridine vurdu. Kokuyu alan vatandaşlar ise sahili terk etti. Sahil şeridi, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başladı.

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Haber Merkezi AA İHA
Tonlarcası kıyıya vurdu: Sahilde çileden çıkartan koku
Kavaklı Sahili ekipler tarafından temizlendi.

Gölcük ve Başiskele ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliklerinden dereye bırakıldığı tahmin edilen tonlarca hayvan pisliği Marmara Denizine indi.

Sabah saatlerinde Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı Sahili'ne gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Kavaklı sahilinin hayvan gübresiyle kaplandığı ve bu durumun kötü kokuya neden olduğu ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, söz konusu sahilde temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen hayvan gübresi, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.


DEREDEN DENİZE TAŞTI

Yapılan incelemeler sonucunda Beyoğlu Deresi'nden denize taşınan hayvan gübresinin dalgalarla kıyıya vurduğu anlaşıldı.


DENETİMLER BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başladı.

"TONLARCA HAYVAN PİSLİĞİ VAR"

Sahile balık tutmaya geldiğini söyleyen Muhammet Özel, "Dereye hayvan pisliği dökülmüş. Ağır bir tezek kokusu var. Belediyede yoğun bir çalışma içerisinde, inşallah kısa sürede temizlenir. Sahilde tonlarca hayvan pisliği olduğu tahmin ediliyor" dedi.

'KAMYON KAMYON GÖTÜRÜYORLAR'

Gezintiye çıkmak için sahil şeridini tercih ettiğini belirten Adil Özdemir ise, "Sahilde ağır bir koku var, hayvan pisliklerini gördüm. Hayvan pislikleri sahil şeridini komple kaplamış. Herhalde tonlarca hayvan pisliği var. Nasıl geldi bilemiyorum ama komple sahil şeridini kaplamış. Koku da müthiş derecede fazla. Bunu yapmış olanlar da çevreyi katletmişler, gördüğüm manzara bu. Belediye ekipleri çalışıyor. Sahili temizlemeye başlamışlar. Kamyon kamyon götürüyorlar, herhalde burada tonlarca hayvan pisliği var" ifadelerini kullandı.

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