Topçu: Cumhurbaşkanımızla ilgili negatif bir propoganda başlatıyorlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Çorumlular Birliği Derneğinin organize ettiği akşam yemeğine katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Dernek Başkanı Osman Ulunç, Çorumlular Birliği’nin Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ise konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin toplumların demokrasi seviyesini belirlediğinin altını çizerek, "Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Halkın ve hakkın yanında yer almanız noktasında çok önem arz etmektedir. Onun için dernek yönetimine Cumhur İttifakı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Negatif bir propaganda başlatıyorlar

Türkiye’nin stratejik konumu ve tarihi gücü itibarıyla her zaman küresel emperyalist güçlerin hedefi olduğunu dile getiren Topçu, "Bizim coğrafyamız bu dünya köyünün en güzel kızı. Onun için bizim seçimlerimiz hiçbir zaman sadece bizi ilgilendirmiyor. Küresel güçlerin başkentlerinin de seçimlerimizi nasıl takip ettiğini biliyoruz. İşte bu nedenle bu yerel seçimlere de siyasi istiklalimizin ve istikbalimizin seçimi diyoruz. Biz de seçimler olunca birbirine benzemezler bir araya getiriliyor, terör örgütleri yanlarına veriliyor, yetmiyor bir bakıyorsunuz ki anlı şanlı Avrupa başkentlerinin anlı şanlı gazeteleri olan BBC, CNN, Reuters, Der Spiegel Cumhurbaşkanımızla ilgili negatif bir propaganda başlatıyorlar. Ben inanıyorum ki Türk milleti Kürt’ü, Türkmen’i, Alevi’si, Sünni’si ile Vanlısı, Şırnaklısı, Çorumlusu, Ankaralısı ile kadını, erkeği, yaşlısı, genci kendi ittifakı olan Cumhur İttifakı’nın adaylarına oyunu verecek, Türkiye üzerinde hesabı olanları bir kere daha hüsrana uğratarak siyasi istikrarını kollayıp siyasi istiklaline ipotek koydurtmayacaktır. Ankaramızı Özhaseki tecrübesi ile, ilçelerini Cumhur İttifakı adayları ile buluşturacaksınız. 31 Mart akşamı sandıklardan Cumhur İttifakı’nı zaferle çıkartacaksınız" diye konuştu.

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Akdoğan: CHP'nin başını çektiği blok yerel seçimlerden başka sonuçlar devşirmeye çalışıyor

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ise muhalefetin belediye başkanlığı seçimlerinde farklı rüzgarlar estirmeye çalıştığını belirterek, "Hiçbir zaman yerel seçimler yerel seçim olarak kalmıyor. Özellikle CHP’nin başını çektiği blok yerel seçimlerden başka sonuçlar devşirmeye çalışıyor. Yani burada AK Parti’yi biraz sendeletebilirlerse bir iktidar tartışması, bir sistem tartışması açıp açamayacaklarının hesabını yapıyorlar. AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı gözlerini o kadar kör etmiş ki, yerel seçim üzerinden başka bir tablo oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da ister istemez meselenin genel siyaset düzeyinde algılanmasına sebep oluyor. Önümüzde bir Cumhur İttifakı gerçeği var. Türkiye olarak son dönemde birçok badire atlattık. Küresel güçler bütün dünyada çeşitli senaryolar uyguluyorlar. Bazı ülkelerde sokak gösterileriyle hükümetleri devirdiler, bazı ülkelerde ses tapeleriyle, bazı ülkelerde yargı darbeleriyle, Mısır’da olduğu gibi bazı ülkelerde doğrudan askeri müdahaleyle yönetimleri devirdiler. Türkiye’de ise bu senaryoların hepsini uyguladılar. Sokak gösterileri, ses tapeleri, yargı darbeleri, doğrudan fiili kalkışma hepsini uyguladılar fakat bir sonuç alamadılar. Bu aziz milletimizin ne kadar büyük bir millet olduğunu ortaya koyan bir gerçektir. Cumhur İttifakı işte böyle bir ihtiyacın, böyle bir milli şahlanışın sonucu olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Şimşek: Bayrağı en güzel yerlere taşımaya talibiz

Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek de, sorumluluklarının farkında olduklarını ve bu sorumluluğu yüklenmeye hazır olduklarını belirterek, "Fatih (Duruay) ağabey görev yaptığı beş yılda Gölbaşı için çok önemli projelere imza attı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim aramızda ayrı gayrı yok hamdolsun. Görevde bulunduğu süre içinde hizmetlerini Gölbaşı’nın ve vatandaşların refahı ve huzuru için yaptı. Biz de bu bayrağı Allah nasip ederse, sizler de yetki verirseniz en güzel yerlere taşımaya talibiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Biz kamuda görev yapanların tüyü bitmemiş yetimin hakkını geçin, henüz doğmamış nesillerin de hakkından sorumlu olduğu bilinciyle yola çıktık. Görevimizi de Allah’ın izniyle bu düsturla yerine getirme bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

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Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, dernek yönetimi ve Gölbaşılılar katıldı.