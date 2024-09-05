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Toplantı çağrısı iç tüzüğe aykırı

Uğur Duyan
04:00 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:24 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP, Meclis Genel Kurulu'nu TİP'li Can Atalay'ın vekilliğe dönüşünün sağlanması için ikinci kez olağanüstü gündemle toplantıya çağırdı. AK Parti kaynakları, CHP ağustos başında Meclis'i olağanüstü gündemle genel görüşmeye çağırdığında olağanüstü bir halin olduğunu fakat artık böyle bir durumun ortadan kalktığını ifade etti.

KOMİSYONLAR KESİNTİSİZ ÇALIŞIR

CHP'nin talebini değerlendiren Meclis kaynakları, "Can Atalay için CHP tarafından Meclis Araştırması önerisi verilmesi, iç tüzüğe göre mümkün değil. Çünkü, Meclis, ara verdiğinde ya da tatile girdiğinde araştırma komisyonu kuramaz. Araştırma komisyonu kesintisiz çalışmak zorunda olan bir komisyon, ara verme ya da tatile girme halinden önce kurulan bir komisyon varsa o da ancak Genel Kurul kararıyla çalışır. CHP'nin araştırma komisyonu kurulması için verilen genel görüşme önerisi, bu bağlamda geçirilemeyecek türden bir öneridir" dedi.

OLAĞANÜSTÜ DURUM ORTADAN KALKTI

AK Parti kaynakları ise, Can Atalay için olağanüstülük halinin ortadan kalktığını söyledi. Kaynaklar, "Ağustos başında AYM'nin vekilliği düşen Atalay hakkında aldığı karar olağanüstü bir duruma işaret ediyordu. Bu nedenle de Genel Kurul, olağanüstü gündemle genel görüşmeye çağrıldı. Ancak bu durum ortadan kalktı. Artık olağanüstülük hali yoktur. AYM kararı üzerinden bir ay geçmiştir" değerlendirmesinde bulundu.




#Siyaset
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