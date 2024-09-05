Toplantı çağrısı iç tüzüğe aykırı

CHP, Meclis Genel Kurulu'nu TİP'li Can Atalay'ın vekilliğe dönüşünün sağlanması için ikinci kez olağanüstü gündemle toplantıya çağırdı. AK Parti kaynakları, CHP ağustos başında Meclis'i olağanüstü gündemle genel görüşmeye çağırdığında olağanüstü bir halin olduğunu fakat artık böyle bir durumun ortadan kalktığını ifade etti.

CHP'nin talebini değerlendiren Meclis kaynakları, "Can Atalay için CHP tarafından Meclis Araştırması önerisi verilmesi, iç tüzüğe göre mümkün değil. Çünkü, Meclis, ara verdiğinde ya da tatile girdiğinde araştırma komisyonu kuramaz. Araştırma komisyonu kesintisiz çalışmak zorunda olan bir komisyon, ara verme ya da tatile girme halinden önce kurulan bir komisyon varsa o da ancak Genel Kurul kararıyla çalışır. CHP'nin araştırma komisyonu kurulması için verilen genel görüşme önerisi, bu bağlamda geçirilemeyecek türden bir öneridir" dedi.