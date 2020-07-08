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SAKARYA

Sakarya haberleri:Toplu taşıma araçlarında maske takmayanlar hakkında tutanak tutuldu

Toplu taşıma araçlarında maske takmayanlar hakkında tutanak tutuldu: Kaymakamlıklar tarafından kişilere ceza yazılacağı öğrenildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan bir minibüs sürücüsü ile 2 yolcu hakkında ceza tespit tutanağı tuttu. Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı. Tutulan tutanaklara göre Kaymakamlıklar tarafından kişilere ceza yazılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı​.
Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı​.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla getirilen maske zorunluluğu ile ilgili uygulama yaptı. Serdivan İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, toplu taşıma araçları durdurularak maske denetimi yapıldı.

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2 saat süren denetimde 2 yolcu ve bir sürücüye maske takmadıkları gerekçesiyle ceza tespit tutanağı tutuldu. Polis, maske takmayan sürücü ve yolculara maske verdi. Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı. Tutulan tutanaklara göre Kaymakamlıklar tarafından kişilere ceza yazılacağı öğrenildi.

Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı.

Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı.

Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı.

Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı.

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