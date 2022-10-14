Toplu taşımada köpek olur mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla evcil hayvanların sahipleriyle toplu taşıma kullanabilme şartlarını yeniden düzenledi. Alınan kararla kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında seyahat edebiliyor. Köpeklerde ağızlık ve tasmalarıyla, kedilerler özel çantalarıyla, kuşlar da kafesleriyle toplu taşımaya alınabiliyor. Biz de toplu taşıma kullanan vatandaşlara yeni düzenlemeyi nasıl karşıladıklarını sorduk.

BİZİ TEDİRGİN EDİYOR

Ahmet Bengüer: Uygulamayı doğru bulmuyorum. Kedi, köpek gibi hayvanlarda pire olabilir. Bulaşıcı hastalık olabilir. Saldırgan olan hayvanlar da var. Yakın zamanda kuzenimin çocuğunu köpek ısırdı ve iz kaldı, daha büyük bir şey de olabilirdi. Biz de doğal olarak korkuyoruz. Ağızlık ve tasma takılacak diyorlar ama riayet edileceğini düşünmüyorum.

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Alpay Dinçer: Alerji gibi sağlık sorunları nedeniyle hayvanların toplu taşıma araçlarına binmesi sorun oluşturabilir. Mesela oğlumun tüylü hayvanlara alerjisi var. Daha dün karşılaştım, bir köpek toplu taşımada çok havlıyordu korkan insanlar var. Köpek belki saldırmayacak ama tedirgin olunuyor.

Aydemir Uslu: Geçenlerde bir köpek beni ısırdı ve pantolonumu parçaladı. Tasma ya da ağızlık takmak çok önemli değil saldırgan bir hayvansa zapt edemezsin. Kalabalık ortamlarda hayvanların bulunmasını doğru bulmuyorum.

Zafer Ergin: Ben toplu taşımalarda hayvan bulunmasını uygun bulmuyorum. Oldu olacak biz inelim onlar binsin. Bulaşıcı bir hastalık olabilir, alerjisi olan olabilir, saldırgan olabilir bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Zaten toplu taşımada sıkış tıkış gidiyoruz bir de hayvan olması uygun olmaz.

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Şerife Bakırtaş: Gerekli bakımları yapıldıysa binebilir ama insanlar bunu nereden bilecek bazıları saldırgan oluyor insanları rahatsız edebilir. Mesela ben köpekten korkuyorum toplu taşımada yanımda köpek dursa korkarım.

KEDİ VE KUŞTA SAKINCA YOK

Selma Yaşar: Rahatsız etmedikleri sürece binebilirler. Ben köpekten korkuyorum toplu taşımada yanımda hareketli bir köpek dursa elbette korkarım. Kafeste kuş ve kedi taşınmasında sakınca yok.

Songül Yılmaz: Benim

de evde kedim var artık kızım tramvaya binip onu yanıma getirebilecek. Kızım bunu duyunca çok sevindi, mutlu oldu.

Buse Al: Hayvanların toplu taşıma kullanmasında bir sakınca görmüyorum. Toplu taşımayı biz nasıl kullanıyorsak onlar da kullanabilir.

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Fevzi İsli: Hayvanları çok seviyorum onlarla iç içe olmamız gerekiyor. Bu yeni uygulamayı yerinde buldum.

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