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KONYA

Toprağa gömülü bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor

Konya’nın Yunak ilçesinde 30 Mayıs tarihinde dağlık alanda toprağa gömülü olarak bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
2 yaşındaki çocuk poşet içinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.
2 yaşındaki çocuk poşet içinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Konya'da 30 Mayıs 2020 tarihinde Yunak ilçesi Bayatkulu Dağında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Yunak’ta yaşayan bir vatandaş kekik toplamak için dağlık alana gitti. Bu sırada toprağa gömülü bir poşetin dışarıda kalan ucunu gören vatandaş poşeti çektiğinde bir çocuğa ait cesedin kafa kısmını gördü. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından dağlık alanda çocuğun cesedi gömüldüğü küçük çukurdan çıkarıldı.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun cesedi otopsi için Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumundan çocuğun ölümü ile ilgili raporun beklendiği öğrenildi.

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