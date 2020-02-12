Yozgat haberleri: ​Toprak dondu, balta bile kesmedi! Toprak dondu, balta bile kesmedi: Bu tarımsal bir afete neden olabilir Sibirya soğuklarının hakim olduğu Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde toprak sıcaklığı eksi 30 derece olarak ölçüldü. Donan toprağı balta bile kesmedi. İlçede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mehmet Rıza Özalp, " Kan altındaki ekinin etkilenmediğini umut ediyoruz. Ancak rüzgarın süpürdüğü açık topraktaki ekin büyük oranda zarar görmüştür. Bu tarımsal bir afete neden olabilir. Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun.” dedi.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 16:26 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 16:27 İHA