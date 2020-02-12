Toprak dondu, balta bile kesmedi: Bu tarımsal bir afete neden olabilir

Sibirya soğuklarının yaşandığı Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Türkiye’nin en düşük toprak sıcaklığı ölçüldü. İlçede kar yağması ve dondurucu soğuklarla birlikte toprak ısısı da eksi 30 dereceye düştü.
Meteoroloji verilerine göre tespit edilen ısı değeri Boğazlıyanlılar tarafından da balta ile test edildi. Mustafa Yalçınkaya, donan toprağı kazmak için balta kullandı. Donan toprağı balta bile kesmedi.
'Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun'
İlçede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mehmet Rıza Özalp, donan toprağın tarımı olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyduklarını ifade edip, şu şekilde açıklamada bulundu:
“Meteoroloji verilerine göre toprak ısısı eksi 30 dereceye düşmüş. Kan altındaki ekinin etkilenmediğini umut ediyoruz. Ancak rüzgarın süpürdüğü açık topraktaki ekin büyük oranda zarar görmüştür. Bu tarımsal bir afete neden olabilir. Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun.”