Gündem Toprak dondu, balta bile kesmedi Bu tarımsal bir afete neden olabilir
YOZGAT

Yozgat haberleri: ​Toprak dondu, balta bile kesmedi!

Toprak dondu, balta bile kesmedi: Bu tarımsal bir afete neden olabilir

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde toprak sıcaklığı eksi 30 derece olarak ölçüldü. Donan toprağı balta bile kesmedi. İlçede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mehmet Rıza Özalp, "Kan altındaki ekinin etkilenmediğini umut ediyoruz. Ancak rüzgarın süpürdüğü açık topraktaki ekin büyük oranda zarar görmüştür. Bu tarımsal bir afete neden olabilir. Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Donan toprağı balta bile kesmedi.
Donan toprağı balta bile kesmedi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Türkiye’nin en düşük toprak sıcaklığı ölçüldü. İlçede kar yağması ve dondurucu soğuklarla birlikte toprak ısısı da eksi 30 dereceye düştü.

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Mehmet Rıza Özalp.

Meteoroloji verilerine göre tespit edilen ısı değeri Boğazlıyanlılar tarafından da balta ile test edildi. Mustafa Yalçınkaya, donan toprağı kazmak için balta kullandı. Donan toprağı balta bile kesmedi.

Mustafa Yalçınkaya, donan toprağı kazmak için balta kullandı.

'Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun'

İlçede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mehmet Rıza Özalp, donan toprağın tarımı olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyduklarını ifade edip, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Meteoroloji verilerine göre toprak ısısı eksi 30 dereceye düşmüş. Kan altındaki ekinin etkilenmediğini umut ediyoruz. Ancak rüzgarın süpürdüğü açık topraktaki ekin büyük oranda zarar görmüştür. Bu tarımsal bir afete neden olabilir. Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun.”
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