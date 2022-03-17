Gündem Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiyeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
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Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadığı şehir bombaların hedefi olan Azerbaycanlı Gülferiya Yunusova, çocukları ve torunlarıyla Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Haber Merkezi AA
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiyeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Melitopol şehrinde ailesiyle yaşayan 71 yaşındaki Yunusova, iki oğlu, iki gelini ve iki torunuyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Yunusova, savaşın başlamasıyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

Tüm kentin bombaların hedefi olduğunu ifade eden Yunusova, siren seslerinin hiç susmadığını ve sığınaklara giderek saldırılardan korunmaya çalıştıklarını anlattı.

Yunusova, ailesinin bir kısmının Dışişleri Bakanlığının sağladığı otobüsle bir kısmının da kendi araçlarıyla ülkeden çıkabildiğini dile getirdi.

Zorlu yolculuk

Araçlarının yolda arıza yaptığını ve bir haftalık zorlu yolculuğun ardından kardeş ülke Türkiye'ye ulaştıklarını aktaran Gülferiya Yunusova, şunları kaydetti:

"Torunlarım, oğlum ve gelinimle savaştan kaçtık. Yedi kişi yola çıktık ve bir hafta içinde gelebildik. Çok mutluyuz. Allah'tan tek isteğim kimse ölmesin, torunlarımız ve çocuklarımız güzel günler görsünler. Ama Rusya, Ukrayna'ya savaş açtı ve zor günler yaşandı. Torunlarım üç ay önce Türkiye'de yaşayan akrabalarını görmek istemişti, kısmet bugüneymiş. Arabamız zar zor geldi. Bir kısmımız otobüsle bazılarımız arabayla geldi. Torunlarım Ali ve Selsabir için çok mutluyum."

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