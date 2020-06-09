60 yaşındaki adam tutuklandı: Torunu yaşındaki çocuğu taciz etmişti

- Çocuk taciz edilirken, gelen sesler üzerine durumu güvenlik kamerasından fark eden apartman sakini Abdullah Yılmaz, hızla şahsı yakalayarak polise haber verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 60 yaşındaki şahıs, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte güvenlik güçlerine teslim edildi.
Çocuk şoka girip olay yerinden kaçtı
Tacize uğrayan çocuk da şoka girip olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mustafa H. ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.