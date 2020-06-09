Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 60 yaşındaki adam tutuklandı Torunu yaşındaki çocuğu taciz etmişti
3. SAYFA

Torunu yaşındaki çocuğu taciz eden adam tutuklandı

60 yaşındaki adam tutuklandı: Torunu yaşındaki çocuğu taciz etmişti

Diyarbakır’da 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 5 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre önceki akşam 20.30 sularında Mustafa H. (60), 10 yaşındaki çocuğu elinden tutarak zorla ara sokağa götürdü.

Haber Merkezi İHA
Olay yeri
Olay yeri
  • Çocuk taciz edilirken, gelen sesler üzerine durumu güvenlik kamerasından fark eden apartman sakini Abdullah Yılmaz, hızla şahsı yakalayarak polise haber verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 60 yaşındaki şahıs, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte güvenlik güçlerine teslim edildi.

Çocuk şoka girip olay yerinden kaçtı

Tacize uğrayan çocuk da şoka girip olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mustafa H. ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan 11 kişiyi yakaladı
GÜNDEM
Aranan 11 kişiyi yakaladı
Abone Ol Google News
Kabine toplandı

Kabine toplandı

Bakanlar bu kez telekonferansla değil yüz yüze bir arada.
Türkiye ve Libyaya özendiler

Türkiye ve Libya'ya özendiler

​MEB anlaşması imzaladılar ama denizde petrol değil balık var.
Erenin katiline koşanları savundu

Eren'in katiline koşanları savundu

"​HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılanlar hukuksuzluktur..."
Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

ABD'de polis vahşeti cezasız kalıyor.
Otel değil<br>şehir hastanesi

Otel değil
şehir hastanesi

​Acile hasta getirdiğinde arabayı park etmekle uğraşma ücretsiz valeye ver.
Büyüksün Türkiye

Büyüksün Türkiye

​Bu kez yardım gönderilen ülkeyi tahmin etmek imkansıza yakın.

HDP'nin resti<br>panikletti

HDP'nin resti
panikletti

İlk grup toplantısına "Demirtaş neden içeride" sorusuyla başladı.
Yunan'dan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe'nin <br>hocası açıklandı

Fenerbahçe'nin
hocası açıklandı

​Sarı lacivertli kulüpten sürpriz imza.
Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi

"Neredeyse vaka sayısına yetişemez duruma geldik."
Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

​ABD'li eski bakan yardımcısından Ankara'ya övgü üstüne övgü.
Halk TV<br>komedisinde bugün

Halk TV
komedisinde bugün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek kapışırım...
50 bin kişi hayatını kaybetti

50 bin kişi hayatını kaybetti

Ölüm sayısında ABD'den sonra gelen ikinci ülke.
3 ay uzayacak

3 ay uzayacak

​İşten çıkarma yasağında önemli gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.