60 yaşındaki adam tutuklandı: Torunu yaşındaki çocuğu taciz etmişti

Spor

Fenerbahçe sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini açıkladı. Karapınar sezon sonuna kadar A takımının başında görev yapacak sonrasında ise altyapı sorumluluğunu üstlenecek.