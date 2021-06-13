Gündem Torunuyla engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapak çalındı gözyaşı döktü
ESKİŞEHİR

Torunuyla engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapak çalındı gözyaşı döktü

Eskişehir'de topladıkları mavi kapaklarla 500’ün üzerinde engelli bireye tekerlekli sandalye sağlayan işçi emeklisi 74 yaşındaki Halit Aydoğan ile 18 yaşındaki üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş’ın evlerinin önündeki 30 çuvalda yaklaşık 160 kiloluk mavi kapak çalındı. Gözyaşlarına hakim olamayan Halit Aydoğan, “Bir engelli kardeşimizin yüzünü güldürmekten mahrum kaldığım için üzgünüm” dedi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri ise kapakların bulunması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Torunuyla engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapak çalındı gözyaşı döktü - Eskişehir haber
Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş

Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları plastik mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunan yaşlı adam ile torunu, hayırseverlerin teslim ettiği çuvallar dolusu kapağın çalınması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Torunu Melike Sarıtaş ile sosyal medyada "Dede Torun Mavi Kapak" adıyla açtıkları hesap aracılığıyla 2008 yılından bu yana engellilere yardım eden Halit Aydoğan, Sümer Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan kapakların çalındığını fark ederek polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Üniversiteli gençler 18 çuval mavi kapak topladı
HAYAT
Üniversiteli gençler 18 çuval mavi kapak topladı

Olayı gazetecilere anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Aydoğan, Emek Mahallesi'nden hayırseverlerin teslim ettiği 30 çuvaldaki yaklaşık 160 kilogram kapağı evinin önüne getirdiğini söyledi.

Torununun kapakların görüntüsünü çektikten sonra yanından ayrıldığını belirten Aydoğan, "'Kapakları içeri alalım' dedik, bir baktım ne kapak var ne bir şey. 5 dakika içinde gökten mi geldi? Bu sokaktan gelmiş değildir bu. Gökten sivrisinek gibi geldi, aldı gitti. O kapaklarla hemen hemen bir tekerlekli sandalye alma gücüne sahiptim. Kapakların gittiğine üzülmüyorum, bir engelli kardeşimizin yüzünü güldüremediğim için üzülüyorum." diye konuştu.

Minik Ömer 200 kilogram kapak topladı: Engelli bir kişiyi hayaline kavuşturdu
HAYAT
Minik Ömer 200 kilogram kapak topladı: Engelli bir kişiyi hayaline kavuşturdu

Sarıtaş da destek olanlara teşekkür etmek amacıyla video çektiğini, kapak teslim etmek istediğini söyleyenler arayınca da evin önünden ayrıldığını dile getirdi.

Olayın dedesi namaz kılmak için içeri girdiğinde yaşandığını ifade eden Sarıtaş, "Daha önce de sosyal medya hesabımız çalınmıştı. Şimdi de kapaklarımız çalındı. Ne istiyorsunuz bizden? Bir gün bu duruma düşünce mi anlayacaksınız elden ayaktan kesilmek nasıl bir şey?" dedi.

Sarıtaş, fail ya da faillerin bir an önce yakalanarak kapakların bulunmasını diledi.

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.