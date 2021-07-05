Gündem Tosuncukun neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı Mağdurlar ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuş
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'Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı: Mağdurlar ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuş

Brezilya’da Türk makamlarına teslim olduktan sonra Türkiye’ye getirilen “Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. Aydın’ın Brezilya’da Türkiye’ye getirildikten sonra hakkında açılan davalar nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan, mağdurların ayrı ayrı suç duyurusunda bulunması nedeniyle polis sorgusuna alındığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Tosuncukun neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı: Mağdurlar ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuş
Mehmet Aydın

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında açılan dava dışında, çok sayıda Çiftlik Bank mağdurunun şikayetleri nedeniyle yürütülen ve süren soruşturmalar nedeniyle 4 günlük gözaltı süresi verildi.

Soruşturmalar kapsamındaki suçlarla ilgili kapsamlı olarak sorgusu yapılacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen bu soruşturmalar nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde sorgulanması talimatı verildi. Sayıları yüzü geçen çok sayıda Çiftlik Bank mağduru ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuş ve bu dosyaların bir kısmıyla ilgili soruşturmalar devam ediyordu. Aydın’ın soruşturmalar kapsamındaki suçlarla ilgili kapsamlı olarak sorgusu yapılacak.

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