Gündem Araklıdaki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4e yükseldi
POLİTİKA

Trabzon Araklı'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Araklı'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu, "7 bina selde tamamen yerinden söküldü. Hat boyunca kaybolan vatandaşlarımız aranıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu, 6 kişi kayıp" dedi.

Araklı'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 6 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

İlçedeki afette 4 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.

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