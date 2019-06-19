Gündem Araklıdaki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5e yükseldi
POLİTİKA

Trabzon Araklı'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Araklı'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA IHA
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5’e yükseldi.

  • İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti’nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan resmi olmayan bilgilere göre selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri ise şöyle:

"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan."

Araklı'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 6 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

İlçedeki afette 5 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.

Araklı'da selin neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı
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Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 7 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldı. Felakette ölen kişi sayısı 4’e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi.
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Sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara, AFAD, Jandarma, Rize ve Artvin Deniz Polisi, UMKE, İtfaiye ve AKUT'dan 281 kişilik ekip katılıyor. Ankara’dan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına eşlik ediyor. JAK timleri drone ile havadan dere yatağını taradı, arama çalışması yapacağı alanları belirledi. Samsun’dan gelen 7 kişilik AFAD ekibi de kadavra köpeği ‘Abrek’ ile kayıpları arıyor.
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Kayıp 3 belediye çalışanı ile 1 DSİ görevlisinin meydana gelebilecek olası sel felaketi için hazırlanan proje kapsamında iş makineleri ile çalışma yaptıkları sırada sel sularına kapıldığı belirtildi.
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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı Ek fotoğraflar
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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı Ek fotoğraflar
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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı Ek fotoğraflar
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Araklı'da selin neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
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