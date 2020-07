Trabzon haberleri: 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı! Trabzon'da 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı: Her yerim yara içinde Trabzon’un Of ilçesinde ikamet eden Hidaye Durmuş (87), oğlu S.D. tarafından kendisine şiddet uyguladığını bildirdi. Durmuş, oğlu S.D. hakkında şikayette bulundu. Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatan Durmuş, “Oğlum bana vurdu, dışarı attı. Eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum. Bana yardım etsinler. Her yerim yara içinde" dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 13:01 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 13:01 DHA