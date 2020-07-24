Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Trabzonda 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı Her yerim yara içinde
TRABZON

Trabzon haberleri: 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı!

Trabzon'da 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı: Her yerim yara içinde

Trabzon’un Of ilçesinde ikamet eden Hidaye Durmuş (87), oğlu S.D. tarafından kendisine şiddet uyguladığını bildirdi. Durmuş, oğlu S.D. hakkında şikayette bulundu. Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatan Durmuş, “Oğlum bana vurdu, dışarı attı. Eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum. Bana yardım etsinler. Her yerim yara içinde" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı.
Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı.

İstanbul'dan Of'un Sarıbey köyündeki evine gelen Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı. Jandarmadan yardım isteyen Durmuş, bir süre sonra yeniden eve döndü. Oğlundan tekrar şiddet gören kadın bu kez büyük oğlu İrfan Durmuş ile adliyeye giderek savcılığa şikayette bulundu.

Savcılık şikayet üzerine S.D.'ye 10 gün annesine yaklaşmama kararı verdi. Hidaye Durmuş da büyük oğlu ile birlikte bir otele yerleşti.

Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı.

‘BENİ ÇEKİP DIŞARI ATTI’

Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatan Hidaye Durmuş, oğlu S.D. tarafından sürüklenerek dışarı atıldığını belirterek, “Oğlum bana vurdu, dışarı attı. Eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum. Bana yardım etsinler. Her yerim yara içinde. Beni yerlerde sürükledi. Evim yok, bir şeyim yok. Yüz senelik evimden dışarı attı beni” dedi.

Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı.

İrfan Durmuş da annesinin devlet korumasına alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

  • "Ağabeyim annemi darp edip şiddet uyguladı. Ben müdahale ettim. Annemi yerde sürüklemeye başladı. Silahına davrandı, silahını tuttum. Aile içi şiddeti bırakın, yaşlı bir kadına şiddet var. Biz aile içi daha büyük olaylara müdahil olmadan gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Şu anda şiddet olur, daha büyük olaylar yaşanır diye evimize giremiyoruz."

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı
OYNAT 04:24
80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı
Adana'da 80 yaşındaki kadın, şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kendisinden 17 yaş küçük dini nikahlı kocasını odunla dövüp bıçakla yaraladı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan koca şikayetçi olmayınca kadın serbest bırakıldı. Rahime Teyze, 'Beni sürekli dövüyor akşam da tartıştık bu kez o beni dövmeden ben onu dövdüm'' dedi. Çift evlerine dönüp birbirlerinden özür dileyerek barıştı.
Abone Ol Google News
Ayasofyada tarihi anlar

Ayasofya'da tarihi anlar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma duası okunuyor.
Kalbim pıt pıt atıyor

Kalbim pıt pıt atıyor

​O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum.
Dünyanın gözü Ayasofyada

Dünyanın gözü Ayasofya'da

​Ayasofya'da ilk cuma namazına yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.
"Allahu Ekber Kebira"

"Allahu Ekber Kebira"

​Gençler tekbirler getirerek namazın kılınacağı alana doğru ilerliyor.
Girişler durduruldu

Girişler durduruldu

Ayasofya Camii çevresinde namaz kılma alanları doldu.
86 yıllık<br>hasret bitiyor

86 yıllık
hasret bitiyor

Ayasofya'nın açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Türkiye'nin<br>pozitif oranı

Türkiye'nin
pozitif oranı

​Sağlık Bakanı Koca, dikkat çeken rakamları açıklayıp uyardı.

Ayasofya'dan<br>ilk kare

Ayasofya'dan
ilk kare

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.

Transfer<br>formülü bulundu

Transfer
formülü bulundu

​Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı.

Bu sabah İstanbul

Bu sabah İstanbul

Vatandaşlar ​Ayasofya Camii'ne akın ediyor.

Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var.
Yerli otomobil sevinci

Yerli otomobil sevinci

​Bakan Dönmez'in açıklaması sonrası bir ilçe daha şaha kalkacak.
Milli Takım gibi <br>Avrupa kulübü

Milli Takım gibi
Avrupa kulübü

Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha alıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.