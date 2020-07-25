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Trabzon haberleri: Düğün dönüşü feci kazada dört arkadaş hayatını kaybetti

Düğün dönüşü facia: Dört arkadaş feci şekilde can verdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. düğünden dönen arkadaşların bulunduğu hafif ticari araç, çay yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, Samet Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli (22), Oğuzhan Baytürk (23) ve Tolga Nebioğlu (28) adlı dört arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan aileler sinir krizi geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Dört arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Dört arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Kalecik Tünel mevkisinde meydana geldi. Rize istikametinde giden Samet Ustaömer’in kullandığı 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Erkan T.'nin kullandığı 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan çarptı. Araç kamyonun altına girdi.

Ekipler seferber oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Samet Ustaömeroğlu ile beraberinde bulunan arkadaşları Yasin Şener Tüzenli, Oğuzhan Baytürk ve Tolga Nebioğlu’nun hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

  • Cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 4 arkadaşın yanlarındaki yavru köpeğin de öldüğü belirlendi. Arkadaşların katıldıkları bir düğünden döndükleri öğrenildi.

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