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Trabzon'da kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Orta Mahalle'de bulunan kaleye çıkarak fotoğraf çekilmek isterken yüksekten düşerek yaralanan genç, arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Trabzon haberleri: Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü
Fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek tarihi kale surlarından yere düşen genç için bölgeye AFAD, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’dan memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesine gelen R.A. (17), Orta Mahalle’de bulunan kaleye çıkarak fotoğraf çekilmek istedi. Fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek tarihi kale surlarından yere düşen genç için bölgeye AFAD, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA

Ormanlık ve yamaç arazide arama çalışması başlatan ekipler kısa sürede yaralanan gence ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla sedyeye konulan genç, halatlar yardımıyla yolda bekleyen ambulansa zorlu koşullarda ulaştırıldı.

112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin ayağının kırıldığı tespit edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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