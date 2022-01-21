Trabzon'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Cuma hutbesi: İslâm Allah katında yegâne din

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "İslâm: Allah katında yegâne din" başlığı oldu. 21 Ocak 2022 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.