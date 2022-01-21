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TRABZON

Trabzon'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde tatil için geldikleri Gökçeköy Mahallesi'ndeki evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle patika yolda mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzon haberleri: Şalpazarında karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Halata tutunarak araç yoluna çıkan 4 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İstanbul'dan tatil için Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi’ne gelen Osman, Murat, Ali ve Tuncay Gelgül, dün patika yoldan yaya olarak evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Telefonla belediye ekiplerinden yardım isteyen 4 akraba için Şalpazarı Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Araç yolunu iş makineleri ile açarak mahalleye ulaşan ekipler, 4 kişinin kaldığı bölgeye indi. Halata tutunarak araç yoluna çıkan 4 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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